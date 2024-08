Redação GPS Já com saudade? Confira o que já se sabe sobre a próxima Olimpíada

Essa segunda-feira amanheceu diferente sem ter jogos para acompanhar, né? As Olimpíadas de Paris foram oficialmente finalizadas nesse domingo (11), mas, ainda no clima das competições, te contamos o que já se sabe até o momento sobre os Jogos de 2028.

A boa notícia é: se você precisa renovar o seu visto americano, dará tempo de sobra. Pela terceira vez, Los Angeles será a cidade-sede das Olimpíadas — a Cidade dos Anjos recebeu os Jogos de 1984 e 1932.

A cerimônia de abertura está marcada para 14 de julho e a cerimônia de encerramento, pouco mais de duas semanas depois, no dia 30 do mesmo mês. Já o início da Paralimpíada será em 15 de agosto. O clima seco dessa época do ano na Califórnia pode ser um agravante para os participantes.

Em Los Angeles, ao todo, mais de 50 esportes olímpicos e paralímpicos serão disputados e, apesar de não haver nenhuma construção nova para receber as competições, dezenas de locais existentes serão usados, incluindo o estádio do time de futebol americano LA Galaxy e o LA Memorial Coliseum, além das praias que receberão o vôlei, por exemplo.

Entre as adaptações necessárias em alguns espaços, as moradias estudantis na Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) virarão a vila dos atletas durante o verão e fornecerão locais próprios para treinamentos.

Para colocar todos esses planos em prática, a previsão é de gastar quase US$ 7 bilhões só nos Jogos, sem contar em melhorias no transporte. Em Paris, estima-se que o gasto foi de 9,83 bilhões de dólares.

Em Paris, vimos o surgimento de disputas de esportes inéditos, como breaking. E em Los Angeles, será que algo irá nos surpreender? Segundo a organização do evento, a próxima edição das Olimpíadas terá renascimento de alguns esportes não vistos há algum tempo, assim como adições. Confira quais são:

O críquete será jogado nas Olimpíadas pela primeira vez desde 1900;

O lacrosse também está voltando. Ele não é jogado em nível olímpico há mais de um século. Um novo formato será introduzido;

Beisebol masculino/softbol feminino são modalidades que também retornarão;

O squash deve fazer sua primeira aparição em uma Olimpíada após anos de campanha de jogadores;

O futebol de bandeira também fará sua estreia olímpica;

A escalada paralímpica terá atletas em diferentes modalidades escalando uma parede de 15 m.

Citado acima, o breaking acabou de entrar nas Olimpíadas e já sairá. A modalidade não foi escolhida como um dos esportes de 2028. O boxe também corre risco de ser excluído; a decisão sairá em 2025.

Ainda, entre as novidades está a inversão no programa olímpico. O atletismo, que costuma fechar a programação, foi adiantado para os primeiros dias.

Apesar de Rebeca Andrade não ter confirmado presença nos Jogos, alguns atletas brasileiros podem retornar, como Beatriz Souza, a dupla do vôlei de praia Duda e Ana Patrícia, Gabriel Medina e Tati Weston-Webb.

