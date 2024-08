ESTADÃO CONTEÚDO Incidentes fecham aeroportos de Campinas e Florianópolis nesta segunda-feira (12)

A pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), ficou fechada por mais de duas horas na tarde desta segunda-feira (12), após um Boeing 737-4, da empresa Modern Logistics, precisar realizar um pouso de emergência e estourar o pneu. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, a aeronave apresentou defeito já na decolagem. Ninguém ficou ferido.

“Não houve feridos. No entanto, a aeronave permanece na pista desde o momento do pouso, interditando o aeroporto para pousos e decolagens. Todos os procedimentos de segurança foram acionados e equipe de Bombeiros e a ambulâncias estavam posicionados para acompanhar o pouso. A concessionária acionou o Centro de Gerenciamento de Crises para avaliar e mitigar os impactos” , disse a concessionária do aeroporto, em comunicado.

A aeronave apresentou defeito quando decolou de Viracopos, às 12h32, e precisou ficar no ar por cerca de duas horas para gastar todo o combustível. O piloto da aeronave declarou emergência e o pouso ocorreu por volta das 15h31. Durante a aterrissagem, outro pneu do lado esquerdo foi estourado e o trem de pouso foi danificado. A aeronave só foi retirada da pista às 17h43, momento em que o aeroporto foi liberado para pousos e decolagens. Os voos de Campinas foram desviados, em sua maioria, para o Aeroporto de Guarulhos, durante a interrupção de pousos e decolagens.

Interrupção também em Florianópolis

Também nesta segunda-feira, à 1h15, um incidente envolvendo um avião da Azul Linhas Aéreas fechou as pistas do aeroporto internacional de Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com concessionária que administra o aeroporto catarinense, pelo menos 87 voos foram cancelados em Florianópolis. Houve reflexos até no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com longas filas nos terminais de embarque.

A Azul informou, em comunicado, que a aeronave Embraer 195-E2, que havia chegado de Confins (MG), sofreu danos nos pneus durante o pouso e ficou parada na pista. Ninguém se feriu. A companhia pediu desculpas pelos transtornos e informou que ofereceu a assistência necessária conforme as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na última sexta-feira (9), um avião da VoePass caiu em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. No acidente morreram as 62 pessoas a bordo do turboélice modelo ATR-72 – 58 passageiros e quatro tripulantes.

