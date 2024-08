Yumi Kuwano Fernanda Miziara celebra aniversário com Samba da Nanda

A estudante de medicina Maria Fernanda Miziara comemorou os seus 22 anos com a animação lá em cima neste sábado (10). O “Samba da Nanda” antecipou a abertura das comemorações do seu aniversário neste ano e reuniu 250 amigos da jovem. De família carioca, o tema não poderia ser mais a cara de Nanda, que contagia com sua alegria por onde passa.

O lugar escolhido para o evento teve um significado especial, já que representa boas memórias para Fernanda. “ A casa da minha tia Juliana Amaral é onde nossa família sempre se reúne e guarda memórias afetivas essenciais da minha história. Ela tem o coração aberto e abriu a casa para o meu ‘Samba da Nanda ‘”, conta.

A festa contou com show do fundador da escola de samba Mocidade Unidos do Sol, Flavinho Sambista, que embalou os convidados com hits de axé, samba e pagode. Já o funk ficou por conta do DJ da ProduSom, que animou Nanda e os convidados madrugada adentro.

Já a decoração da festa, que abusou das cores, deixando os ambientes com o astral da aniversariante, foi idealizada pela sua mãe, Ana Claudia Miziara, e executada pela sua equipe do Villa Rizza . “ Desde o hall da entrada até a varanda da casa foi composta por cubos de ipês cor de rosa, as mesas e os bistrôs eram de madeira remetendo ao ‘Brazilian Core’. Coloquei muitos biscoitos globos já que minha família é carioca e essa foi a temática “, completa.

O Villa Rizza também foi responsável pelo buffet do evento e os docinhos foram assinados pelo Viva Pão de Mel.

The post Fernanda Miziara celebra aniversário com Samba da Nanda first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .