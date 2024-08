ESTADÃO CONTEÚDO Emmanuel Macron afirma que Paris-24 mostrou “a verdadeira cara da França”

Os Jogos Olímpicos de Paris mostraram “a verdadeira cara da França” , afirmou, nesta segunda-feira (12), o presidente Emmanuel Macron, acrescentando que o evento encerrado no domingo foi “um sucesso de segurança, organização e também no esporte e no respeito ao público” .

Cette médaille d’or est pour la Nation. Nous l’avons montré : impossible n’est pas Français. Par la force du collectif, on l’a fait. pic.twitter.com/bekLL4iNeI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2024

“Vivemos duas semanas em um país com o sentimento de que o ar era mais leve. Não queremos que a vida volte à normalidade” , afirmou o presidente, admitindo que já sentia saudades durante uma recepção nos jardins do Palácio do Eliseu, onde ele se reuniu com voluntários dos Jogos, policiais e bombardeiros. “Já não há mais provas para acompanhar nem o entusiasmo de cada manhã” , lamentou Macron, que destacou o excelente papel dos desportistas franceses, que terminaram na quinta colocação no quadro de medalhas.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, a delegação da França terminou com 33 pódios. Em casa, os franceses conseguiram quase dobrar esse número e conquistaram 64 medalhas (16 ouros, 26 pratas e 22 bronzes) no melhor desempenho do país na história dos Jogos Olímpicos. “Este espírito olímpico demonstra uma coisa muito simples. Unidos, somos imbatíveis” , completou o presidente, que enfrenta um embate político depois de sua decisão de dissolver a Assembleia Nacional antes da Olimpíada.

Macron agradeceu o trabalho de todos que colaboraram para o sucesso dos Jogos e enfatizou a participação dos agentes de segurança. “Graças ao Serviço Nacional de Segurança conseguimos evitar situações de risco e identificar 5,6 mil pessoas potencialmente perigosas. Fizemos uma edição sustentável e paritária. Não poderia ser de outra maneira” , afirmou Emmanuel Mácron. “Deixamos o Sena em condições para natação e isso continuará” , completou ele, ressaltando que ambientes culturais criados para a Olimpíada também serão preservados.

“Vamos ver quem consegue repetir Jogos como estes” , provocou Macron, que pediu aos envolvidos nos Jogos Paralímpicos não “baixem a guarda até o dia 8 de setembro” , data da cerimônia de encerramento do evento que começa no dia 28 deste mês.

