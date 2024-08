Redação GPS Disney concede status de lenda a Miley Cyrus e a outros 13 artistas

Neste domingo (11), foi realizada a tradicional cerimônia da “Disney Legends”, que reconhece as personalidades que realizaram uma contribuição extraordinária à Walt Disney . A cantora e atriz Miley Cyrus — a eterna Hannah Montana —, Harrison Ford, Angela Bassett, e o diretor James Cameron estão entre os homenageados.

A cerimônia foi realizada no Honda Center em Anaheim, na Califórnia, com Ryan Seacrest na apresentação do programa, que estará disponível para transmissão na segunda-feira no Disney +.

Harisson Ford, ator de “Indiana Jones” e “Star Wars”, foi o primeiro a receber o prêmio e terá sua assinatura e impressões de mãos feitas novamente mais de 20 anos depois de ter sido introduzido na Calçada da Fama de Hollywood. Miley Cyrus ficou emocionada ao receber o prêmio depois da performance de Lainey Wilson de “The Best of Both Worlds”, tema do programa “Hannah Montana”, de 2006. A artista é a mais jovem a receber a homenagem “Legends”.

Outras homenagens

A Disney também homenageou pessoas dos bastidores que contribuíram com a empresa. Colleen Atwood, figurinista ganhadora do Oscar; Mark Henn, conhecido por seu trabalho animando várias princesas da Disney; Steve Ditko, o falecido artista de quadrinhos conhecido por personagens como Homem-Aranha e Doutor Estranho; Frank Oz, marionetista de personagens de “Muppets” e cineasta; Martha Blanding, gerente de longa data da The Walt Disney Company e da Disneyland, e Joe Rohde, ex-Disney Imagineer.

As lendas anteriores da Disney incluem Elton John, Steve Jobs, Betty White, Dick Van Dyke, Robert Downey Jr. Desde o início do projeto, foram mais de 300 homenageados.

