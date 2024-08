Redação GPS Disney anuncia novos projetos para os próximos anos

Os próximos anos serão recheados de novidades para a Disney . Além de sequências de produções muito queridas pelo público, a companhia acaba de anunciar uma série de projetos para os parques temáticos e para a linha de cruzeiros. Tudo isso será possível por causa de um investimento da empresa de 60 bilhões de dólares.

No Walt Disney World, da Flórida, o Magic Kingdom ganhará a maior expansão já feita, por meio da Big Thunder Mountain Railroad , atração já existente e que ganhará uma área de vilões e uma inspirada no filme Carros , esta com uma aventura “off-road”.

O Magic Kingdom também irá ganhar, em 2025, uma nova parada noturna chamada Disney Starlight .

Ainda na Flórida, o parque Disney’s Hollywood Studios terá uma área chamada Monstropolis, da franquia Monstros S.A . Lá ficará a primeira montanha-russa suspensa da Disney.

No Animal Kingdom, a abertura da área Tropical Americas , que inclui a primeira atração de Encanto , foi confirmada para 2027. A mesma área contará com um brinquedo de Indiana Jones , mas não será uma réplica das atuais atrações da franquia na Califórnia ou Tóquio.

Anunciado anteriormente, o Animal Kingdom também terá um show de Zootopia , estreando entre o final de 2025 e início de 2026.

Além de um novo lounge na Spaceship Earth, no EPCOT, a reforma do Test Track será inaugurada em 2025.

Na Califórnia, o parque Disneyland celebrará seu 70º aniversário em 2025. Em comemoração, a companhia criará a primeira versão de áudio-animatrônico de Walt Disney. O projeto será desenvolvido com o consentimento da família Disney.

A antiga Splash Mountain foi transformada na Tiana’s Bayou Adventure , e será inaugurada no dia 15 de novembro de 2024.

No parque Disney California Adventure, o Campus dos Vingadores terá mais que o dobro do tamanho, com o início da construção marcado para 2025. A primeira atração adicionada será o passeio Avengers Infinity Defense.

A segunda grande atração nessa área é Stark Flight Lab , onde visitantes poderão fazer um voo teste como o Homem de Ferro.

Com construção programada para 2026, o Disney California Adventure também terá uma nova atração inspirada em Coco , da Pixar. Uma nova área inspirada em Avatar: O Caminho da Água e futuros filmes de Avatar também será erguida no parque.

Por meio de um investimento de pelo menos 1,9 bilhão de dólares ao longo de dez anos, o Disneyland Resort expandirá sua capacidade de construir atrações em seu terreno atual.

Os parques internacionais também ganharão novidades. As unidades de Hong Kong e Xangai receberão brinquedos da Marvel . O Shanghai Disneyland terá uma atração sobre o Homem-Aranha.

Em Paris, será construída a primeira atração de parque inspirada em O Rei Leão , no Disney Adventure World. No mesmo parque, um show noturno batizado de Adventure Bay será realizado no lago.

Com cinco navios em funcionamento, a Disney Cruise Line anunciou a produção de mais quatro até 2031. O novo cruzeiro Disney Destiny terá um musical de Hércules .

