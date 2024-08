Caio Barbieri Defesa Civil emite alerta para baixa umida do ar em Brasília nesta segunda (12)

A Defesa Civil do Distrito Federal emitiu um alerta, nesta segunda-feira (12), devido à baixa umidade do ar em Brasília e em toda a região do DF. As autoridades recomendam que a população evite a exposição ao sol e atividades físicas durante os períodos mais quentes do dia, além de manter uma boa hidratação.

Segundo o alerta, a baixa umidade do ar pode agravar problemas respiratórios e causar desconfortos como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desidratação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMet ), nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar estará em 15%.

“É fundamental que os moradores tomem medidas preventivas, como evitar exercícios intensos ao ar livre entre as 10h e as 16h, e beber bastante água ao longo do dia”, destacou a Defesa Civil.

Em situações de umidade muito baixa, é comum que o clima seco amplifique os efeitos negativos do calor, aumentando o risco de desidratação e de complicações em pessoas com condições de saúde pré-existentes.

“Manter a hidratação é crucial nesse período. Beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, é uma das formas mais eficazes de prevenir problemas de saúde”, alertou o órgão.

O alerta da Defesa Civil é parte de uma série de ações para conscientizar a população sobre os riscos associados à baixa umidade do ar, comum em Brasília durante os meses mais secos do ano. A recomendação é que a população siga as orientações das autoridades e tome cuidados adicionais, como usar umidificadores de ambiente ou colocar recipientes com água em casa, para amenizar os efeitos do clima seco.

