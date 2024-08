ESTADÃO CONTEÚDO Celine Dion repudia uso de sua música em campanha de Donald Trump

A equipe de Celine Dion usou as redes sociais para repudiar o uso da música My Heart Will Go On pelo candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump em sua campanha. No Instagram, Dion não apenas explicitou que o uso não foi autorizado como fez piada com o ocorrido, fechando a declaração com um questionamento sobre a escolha da música de Titanic: “Realmente, AQUELA música?”. Confira o texto da publicação na íntegra aqui.

“Hoje, o time de Celine Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., ficaram cientes do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance e imagem de Céline Dion cantando My Heart Will Go On em um comício de Donald Trump/JD Vance em Montana. Isto não foi autorizado de nenhuma maneira e Celine Dion não apoia este ou qualquer uso semelhante… E realmente, AQUELA canção?”

O questionamento sobre a escolha da música pela equipe de Dion não foi detalhado, mas parece estar relacionado ao fato de que My Heart Will Go On ser tema do filme Titanic, de James Cameron – e ficou eternizada por sua relação com o naufrágio do navio. Lançada em 1997, ela levou o Oscar de melhor canção original, diversos prêmios no Grammy e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos.

Esta não é a primeira vez que um artista acusa Trump por uso indevido de músicas em seus comícios: Adele, Rolling Stones, Neil Young e Rihanna já tiveram que se pronunciar para que o político parasse de usar músicas de suas discografias.

Celine Dion fez história ao cantar na abertura das Olimpíadas Paris 2024, sendo ovacionada pelo público. A apresentação marcou seu retorno aos palcos após quatro anos, devido ao diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.

