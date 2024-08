Redação GPS Arte Integral: evento promove acessibilidade com diversidade no Parque da Cidade

Nos dias 17 e 18 de agosto, Brasília será receberá o evento Arte Integral – Cultura 360 , que celebra a diversidade e inclusão através de uma programação de manifestações artísticas. O evento, que ocorre no complexo Parque Estações, dentro do Parque da Cidade , terá entrada gratuita e contará com a participação de mais de 30 artistas com deficiência, o que é um marco na promoção da acessibilidade cultural na capital federal.

Com uma agenda diversificada, o festival incluirá shows musicais, desfiles de moda, exposições de arte e apresentações de dança. Um dos destaques é o talk show com o atleta paralímpico Estevão Lopes, que compartilhará as experiências de superação e resiliência. Serão mais de 30 artistas com deficiência, além dos shows e desfile de moda inclusivos com modelos cadeirantes.

Estevão, que se prepara para competir nas Olimpíadas Biônicas na Suíça em outubro, também é sócio-fundador da Capital do Remo e piloto do projeto Empowering Mobility and Autonomy (EMA) .

“Estamos trazendo novos conceitos, um novo olhar à acessibilidade e às pessoas com deficiência, um olhar humanizado. A nossa iniciativa é apenas o começo de um grande esforço para fazer de Brasília a cidade mais acessível do país. E nós somos parte desse desafio”, afirmou Rafael Moura, organizador do evento.

O festival também oferecerá experiências interativas que buscam conscientizar e integrar o público ao universo das pessoas com deficiência. Oficinas como Desvendando o Braille: Introdução ao Mundo da Leitura Tátil permitirão aos visitantes aprender o alfabeto em braile, enquanto a atividade Experimentando Diferenças oferecerá a oportunidade de jogar um game de handbike , vivenciando de forma lúdica o cotidiano de atletas paralímpicos.

Outro ponto alto da programação é o desfile de moda inclusivo Fashion PcD , que celebrará a diversidade apresentando roupas e acessórios projetados para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Modelos cadeirantes e com mobilidade reduzida desfilarão peças que combinam funcionalidade, conforto e estilo, demonstrando como moda e acessibilidade podem caminhar juntas.

O evento também contará com apresentações musicais de artistas como Aristos Lopes, Visão do Samba, Dany, Baião de 2 da APAE e SurdoDum , além de espetáculos de dança com o grupo Street Cadeirante e o artista Lucio Piantino .

Para os amantes da fotografia, a exposição Caravana Melhores Vencedores , do renomado fotógrafo Sérgio Dutti, trará imagens que celebram o esporte paralímpico, complementadas por uma performance ao vivo da grafiteira brasiliense Amanda Gomes.

O Arte Integral – Cultura 360 é uma realização do Instituto Sustenta em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e conta com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço:

Arte Integral – Cultura 360

Data: 17 e 18 de agosto de 2024 (sábado e domingo)

Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Horário: Das 10h às 20h

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuitos, disponíveis antecipadamente no site

