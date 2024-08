Emanuelly Fernandes Alexandre Herchcovitch debate moda e sustentabilidade no Interfashion Brasília

Na última sexta-feira (9), Brasília recebeu um dos maiores nomes da moda nacional, Alexandre Herchcovitch, que esteve na capital para participar de um talk sobre moda ao lado de Paula Santana, sócia-fundadora do GPS Media Group. A conversa aconteceu durante o Interfashion, evento que movimentou o Parque da Cidade com uma programação diversificada e acessível, voltada para a valorização do ecossistema de moda no Distrito Federal.

Durante o bate-papo, Herchcovitch revisitou o início de sua carreira e compartilhou valiosas dicas para quem busca sucesso no mundo dos negócios. “Praticar a resiliência” foi o conselho mais destacado pelo estilista, que ressaltou a importância de perseverar diante dos desafios que surgem na trajetória profissional.

Herchcovitch também abordou um tema cada vez mais relevante na moda contemporânea: a sustentabilidade. Para ele, o conceito de moda sustentável deve ser incorporado desde o início das marcas. “As marcas que estão começando agora têm a oportunidade de já nascerem sustentáveis. É muito mais fácil começar assim do que tentar transformar uma marca estabelecida em sustentável”, comentou o estilista.

Ele ainda destacou que, embora práticas sustentáveis possam ser mais caras e complexas, são fundamentais para o futuro do setor. “Não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Exige reformulação de toda a cadeia produtiva, desde o fornecimento até a escolha das matérias-primas”, explicou.

O profissional contou que no Brasil, a aceitação da moda sustentável tem sido gradual, especialmente em relação ao consumo de roupas usadas, que ainda está cercado de preconceitos. No entanto, Herchcovitch acredita que essa barreira está sendo superada pelas novas gerações, que vêem na roupa de segunda mão uma oportunidade de adquirir peças de qualidade a preços acessíveis. “A roupa bem feita não morre do dia para a noite; ela pode durar anos no armário das pessoas”, afirmou.

Interfashion Brasília

O Interfashion, realizado pelo Ativa Instituto, integra as atividades do Parque Estações, que funciona no Estacionamento 10 do Parque da Cidade até o dia 25 de agosto. Em sua primeira edição, chegou com o objetivo de impulsionar a moda local em suas diversas vertentes, desde o autoral até o slow e fast fashion, além de revelar novos talentos. As atividades aconteceram entre oito e 10 de agosto, incluindo exposições, palestras, painéis, desfiles e muito networking.

Confira cliques do evento por Rayra Paiva:

The post Alexandre Herchcovitch debate moda e sustentabilidade no Interfashion Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .