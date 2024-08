Yumi Kuwano Aeroporto em Abu Dhabi pode ser o primeiro do mundo 100% digital

Com o projeto de Viagem Inteligente, o Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, quer instalar sensores biométricos em cada ponto de identificação, desde os balcões de check-in até as cabines de imigração. A previsão é de que os caixas das lojas duty free, salas vip e portões de embarque também tenham a tecnologia implementada até 2025, tornando o aeroporto 1o0% digital, o primeiro do mundo.

Os sensores vão dispensar a necessidade de apresentação de passaporte e qualquer documento de identificação em todos os pontos onde são exigidos, tornando o embarque muito mais rápido. A identidade e o status de viagem do passageiro já são verificados por reconhecimento facial ou de íris em algumas seções do terminal, especialmente em voos operados pela companhia aérea parceira, Etihad.

Qualquer pessoa que chegue aos Emirados Árabes Unidos pela primeira vez tem seus dados biométricos coletados na imigração pela Autoridade Federal para Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária (ICP), com um sistema que acessa esse banco de dados e verifica os passageiros conforme passam pelos pontos de controle.

No entanto, a opção de passar por uma verificação tradicional, com atendentes humanos ainda vai existir. Além disso, quem estiver com crianças pequenas precisará mostrar a documentação, ainda que a idade mínima varie em cada aeroporto, por questão de conformidade com diretrizes e políticas globais.

