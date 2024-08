Fernanda Moura “Ser pai mudou todos os meus conceitos”, declara Juliano Amorim

Pai de dois meninos, João Guilherme, de cinco anos, e Joaquim, de quatro anos, frutos do casamento com a influenciadora mineira Duda Portella Amorim , Juliano Amorim trocou uma vida agitada pela calmaria dos momentos com os filhos. O empresário não pausou sua carreira, mas compartilha que seu tempo livre é todo dedicado à família.

A emoção de se tornar pai chegou no momento em que soube que Duda estava grávida de João Guilherme, mas foi ao vê-lo no parto que sua vida mudou por completo, afinal, sentiu o tal do amor incondicional. “O Joaquim veio em uma sequência muito rápida, com seis meses da chegada do João Guilherme, mas também foi uma bênção”, declara.

O desejo de ter filhos sempre fez parte do empresário, mas, aos 40 anos e casado com a mulher perfeita, teve a certeza de que a paternidade seria sua prioridade. Com a chegada dos meninos, Juliano testemunhou uma grande mudança de seus conceitos.

“Hoje, o meu maior patrimônio são os meus filhos. O que eu mais amo é ficar em casa com eles e com a Duda. Sou uma pessoa muito mais completa com eles”, compartilha com o GPS|Brasília.

Durante a pandemia, com 20kg a mais, Juliano percebeu que era o momento de mudar, tanto para ter saúde e acompanhar o crescimento de João Guilherme e de Joaquim, quanto para dar o exemplo para os pequenos.

“Eu corria quando era mais novo, aos 18 anos, mas depois engordei. Na pandemia, vi que era a hora de me cuidar e mudar tudo. Então, comecei a treinar e fazer dieta. A partir desse momento, a corrida entrou de vez para a minha rotina”, conta.

A rotina de treinos de Juliano é composta por, no mínimo, seis dias de corrida pelo Lago Sul e três por treinos na Fabrik, com o objetivo de evitar lesões.

O empresário já participou de algumas meia maratonas e corridas de longa distância em Brasília e em outras cidades do País, mas compartilha que para comemorar seus 51 anos, em 2025, deseja participar de uma maratona.

“Queria participar da corrida de Paris, mas ela é no começo do ano e meu aniversário será em outubro. A de Lisboa é na semana em que completo 51 anos, então é uma possibilidade”, conclui.

Apaixonado por passar tempo com seus filhos, Juliano compartilha como passará este Dia dos Pais: “agarrado nos meus filhos”.

The post “Ser pai mudou todos os meus conceitos”, declara Juliano Amorim first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .