Emanuelly Fernandes “Ser pai é a maior escola de desenvolvimento pessoal”, afirma Alex Griebeler

Com mais de duas décadas de dedicação à educação física, Alex Griebeler se destaca como treinador de alta performance e criador do estúdio Fabrik , onde desenvolveu a metodologia exclusiva Body & Mind Fitness. Pai de Eduardo, 8 anos, e Luca, 2 anos e meio, Alex encontrou na paternidade uma nova perspectiva sobre a vida e o esporte.

Quando descobriu que seria pai pela primeira vez, aos 36 anos, Alex sentiu uma mistura de emoções . “Meu primeiro sentimento foi surpresa. Senti uma mistura de alegria e ansiedade, somados a um imenso senso de responsabilidade, onde tive o entendimento que a minha vida mudaria para sempre”, conta.

A chegada de seus filhos transformou sua rotina, e também trouxe um novo nível de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Para ele, a paternidade é uma jornada que coloca o homem diante de suas vulnerabilidades e o desafia a se tornar a melhor versão de si mesmo.

“Acredito que não podemos passar pela vida sem ter a experiência da paternidade. Ao longo da minha jornada, sempre me empenhei em compreender meus comportamentos e as razões por trás de minhas decisões. No entanto, a experiência da paternidade trouxe um novo nível de autoconhecimento. Ser pai nos coloca constantemente diante de nossas vulnerabilidades e desafios pessoais. Se estivermos atentos e comprometidos com nosso crescimento, essa experiência se torna a maior escola de desenvolvimento pessoal. A paternidade exige que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos, não apenas por nós, mas para ser o exemplo que nossos filhos merecem”, declara.

Alex incentiva seus filhos a praticarem esportes, ele acredita que a prática traz mais do que apenas benefícios físicos. “O esporte vai além da saúde física; ele é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento completo das crianças, influenciando diretamente na construção da inteligência emocional, da resiliência e da autoconfiança”.

O personal explica que a natação, por exemplo, é uma habilidade de sobrevivência inegociável, enquanto as artes marciais reforçam valores como hierarquia, disciplina e autoconfiança.

Ao longo de sua carreira, Alex tem se especializado no treinamento de alta performance, tanto para atletas profissionais quanto amadores. No estúdio Fabrik, ele desenvolveu uma abordagem que integra corpo e mente, combinando treinamento funcional de alta intensidade com práticas de mindfulness e técnicas de respiração. “Essas práticas não apenas aprimoram o desempenho físico, mas também têm um impacto profundo nos aspectos psicológicos dos nossos alunos”, explica.

Alex pratica jiu-jitsu regularmente, uma atividade que começou para acompanhar seu filho mais velho, Eduardo. A modalidade fortalece a conexão entre pai e filho e ensina lições valiosas de disciplina e respeito. Com Luca, ele compartilha momentos na natação, criando uma base sólida de confiança e segurança. “Essas interações através do esporte não só promovem o bem-estar físico, mas também criam memórias duradouras e laços que transcendem a prática esportiva”, diz Alex.

Com o clima olímpico no ar, Alex tem aproveitado o evento para ensinar seus filhos sobre a importância do esporte. Ele acredita que os valores aprendidos no esporte, como trabalho em equipe, persistência e disciplina, são aplicáveis em todos os aspectos da vida. “Esses princípios formam a base para uma mentalidade forte e equilibrada, que será valiosa em todos os aspectos da vida, muito além do ambiente esportivo”, finaliza Alex.

