São Paulo tem um dos hotéis mais bonitos do mundo

O luxuoso Pulso Hotel , na Faria Lima, em São Paulo , apareceu no ranking de Hotéis Mais Bonitos do Mundo 2024, do prêmio internacional Prix Versailles. O empreendimento com projeto arquitetônico do Studio Arthur Casas foi o único da América do Sul na lista que conta com apenas 16 hotéis recém-inaugurados ou renovados.

Um dos critérios para escolha dos hotéis é ser uma construção que deixou uma marca extraordinária no mundo da arquitetura e design e, se tratando do assunto, o Pulso esbanja arte contemporânea e design. As mais de 300 obras de artes, entre fotografias, gravuras, desenhos e pinturas, foram escolhidas a dedo pelo arquiteto Guilherme Wisnik. Um dos destaques é o painel de 30 metros que compõe a obra Mácula (2023) — do artista plástico Nuno Ramos, que possui trabalhos expostos em espaços como o Instituto Inhotim —, uma das principais do hotel, no jardim interno do lobby.

No novo negócio da maior coleção de hotéis de luxo independentes do mundo, a Preferred Hotels & Resorts, são 52 apartamentos de 32 m² e cinco de 64 m². Um dos principais objetivos foi reunir uma equipe de profissionais e curadores para representar a efervescência da capital paulista. Mas o hotel também oferece áreas de relaxamento e SPA L’Occitane au Brésil, além de prezar pela boa gastronomia com restaurante e boulangerie comandada pelo chef Charlô, e o bar assinado por Gabriel Santana, premiado no World Class da Diageo.

