Lenine se apresenta em Brasília durante Festival Sinfônico

A partir do dia 17, os amantes da boa música têm compromisso marcado na 5ª edição do Festival Sinfônico (FSV), na Concha Acústica. A programação contará com concertos de diversos ritmos e estilos, além de grandes nomes da música que participam a convite da Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB).

O festival acontecerá em quatro sábados seguidos, trazendo em sua noite de abertura (17), Cinderela, de Sergei Prokofiev, sob a regência do Maestro Thiago Francis, que contará com coreografia exclusiva de Cristina Perera. Apesar de não revelar detalhes, a bailarina, coreógrafa, autora e diretora de montagens premiadas na Europa, América do Norte e Ásia promete uma grande surpresa: “ Essa será uma Cinderela punk e atual. O final dela é completamente diferente das montagens que já existiram, totalmente inesperado ”, ressalta.

Outras atrações confirmadas são Saulo Javan e Coral 10 de Brasília com Temas Disney, Fabiano Nascimento, Roberto Corrêa, Zé Mulato e Cassiano. O encerramento da noite fica por conta de um dos maiores nomes da MPB e vencedor de seis Grammys Latinos, Lenine. O pernambucano promete encantar o público com sua musicalidade única, apresentando grandes sucessos de sua carreira como “Leve e Suave”, “O Silêncio das Estrelas” e “Jack Soul Brasileiro”.

Serviço

5ª edição do Festival Sinfônico, realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília

Atrações: Cinderela com a Orquestra Filarmônica de Brasília e seu Corpo de Ballet; Temas Disney com Saulo Javan e Coral 10 de Brasília; Fabiano Nascimento; Roberto Corrêa; Zé Mulato e Cassiano; Lenine

Onde: Concha Acústica de Brasília

Quando: 17, 24, 31 de agosto e 7 de setembro, a partir das 17h

Ingressos: entre R$ 17,50 e R$ 50 ou passaporte disponíveis no Sympla

