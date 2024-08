Yumi Kuwano Filhas de Silvio Santos fazem homenagens no Dia dos Pais

Silvio Santos , que atualmente está internado no hospital Albert Einstein, recebeu homenagens públicas de algumas de suas filhas neste domingo (11), Dia dos Pais. Silvia e Patricia Abravanel optaram por um vídeo com momentos marcantes ao lado do apresentador, enquanto Cintia postou uma foto.

Silvia narrou um texto: “Meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo. Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, digno, honesto, que é grato a tudo que vem de Deus, que valoriza cada momento”.

“Obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e erros! Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar”, continuou.

Patricia Abravanel, que substitui o pai no Programa Silvio Santos, mostrou diversas fotos de momentos íntimos, tanto do pai quanto de Fábio Faria, pai de suas filhas: “Os melhores pais que um filho pode ter! Somos muito abençoados e muito gratos por ter vocês nas nossas vidas! Amo muito vocês! Feliz Dia dos Pais!”

Já Cintia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos, escreveu: “Feliz Dia dos Pais para o homem que é uma fonte de inspiração, um exemplo de bondade, sabedoria e sucesso! Obrigada por tudo que você representa, tanto para mim, para as minhas irmãs, quanto para o povo brasileiro. Te amo, pai”.

Silvio Santos também é pai de Rebeca Abravanel, Renata Abravanel e Daniela Beyruti. Confira abaixo as postagens feitas pelas filhas do apresentador neste Dia dos Pais.

