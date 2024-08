Redação GPS Do pessoal ao profissional, Basile Pantazis sempre foi exemplo para os quatro filhos

Agregador. Essa é a palavra que talvez mais defina Basile George Pantazis, 59, dentro de casa. De família grega, não é à toa que teve quatro filhos, ele gosta mesmo de casa cheia. O empresário nunca deixou de estar presente e ser um pai exemplar. Apesar do trabalho exigir bastante dele, não perdeu nenhuma fase do crescimento de Georges, 36, Gabriel, 34, Miguel, 32 e Rafael Pantazis, 27 — três do primeiro casamento e o último da último da união com Jacqueline Pantazis, com quem está casado há 14 anos.

Todos eles seguiram os passos do pai e os quatro trabalham juntos no ramo empresarial. Sócios da Bluefit, os jovens foram bastante incentivados por Basile, tanto no profissional como no esporte. A prática, desde cedo de diferentes modalidades esportivas, fez Georges e Rafael se tornarem atletas — um maratonista e o outro tenista, respectivamente. Mas, seja no profissional ou amador, todos possuem a mesma paixão pelo esporte, e a ideia da academia partiu exatamente dela.

De acordo com Jacqueline Pantazis, mãe de Rafael, tudo mudou na vida do empresário com a paternidade. O primeiro filho veio aos 21 anos. “Ele se tornou pai e responsável por uma família muito cedo. A paternidade pra ele uma missão divina”, conta. Ela ainda ressalta as qualidades do marido, que percebe como um pai preocupado, carinhoso, amoroso, mas também muito rigoroso e firme na educação. “Por serem todos meninos, mantê-los em harmonia, unidos e educar para torná-los pessoas do bem, trabalhadores e homens de família sempre foi o foco dele”, reforça.

Depoimentos

Com sete netos, os fins de semana são sempre agitados na casa do patriarca, que mesmo com os filhos casados e, inclusive, pais, não deixa de estar do lado de cada um deles, de olho na família, apoiando em todos os momentos, além de dar importantes diretrizes profissionais. Georges exalta o exemplo que seu pai foi e é até hoje na sua vida e manda um recado para Basile: “Pai, você sempre foi um grande exemplo para nós! Obrigado por fazer o impossível, nos ensinar a falar com Deus, e a nunca desistir. Te amo muito!”.

Recado especial também de Gabriel: “Feliz Dia dos Pais para você que sempre foi um guia para nós. Nos ensinando as virtudes que um grande homem deve ter, nos apoiando nos momentos de dificuldade e sempre se fazendo presente com todo seu amor! Te amo, um beijo!”.

Miguel aproveitou para ressaltar o orgulho que sente do pai. “Obrigado por todos os ensinamentos e amor que você sempre dedica a nós. Tenho muito orgulho do seu caráter e principalmente do seu coração gigante, sorte de quem tem você por perto. Te amo”, e o caçula, Rafael, reforçou a união entre os cinco “Sempre juntos, é assim que você nos ensinou a ser!! Te amo ao infinito, meu pai”.

