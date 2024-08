Redação GPS Com 20 medalhas, Brasil acompanhará o fim das Olimpíadas de Paris neste domingo (11)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegam ao fim neste domingo (11), e o Brasil tem motivos para comemorar. Mesmo com várias competições em que os atletas brasileiros ficaram próximos do pódio, a delegação verde e amarela conseguiu alcançar a segunda melhor campanha de sua história em Olimpíadas, com a conquista de 20 medalhas, perdendo apenas para Tóquio, no Japão.

A cerimônia de encerramento, que acontecerá no Stade de France , está programada para começar às 15h20 (horário de Brasília). A expectativa é de que o evento seja grandioso, com mais de 2,8 mil m² de palco, e com a participação de artistas internacionais.

De acordo com a revista norte-americana *Variety*, nomes como Snoop Dogg, Billie Eilish e Red Hot Chili Peppers devem se apresentar, com performances que mesclarão apresentações pré-gravadas e ao vivo. Há também a expectativa de possíveis aparições de estrelas como Beyoncé e Taylor Swift.

A cerimônia também simboliza a passagem do bastão para a próxima sede olímpica mundial. Em 2028, Los Angeles, nos Estados Unidos, será a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos.

O desempenho brasileiro em Paris merece destaque, especialmente pela performance feminina . Com um total de 20 medalhas, o nosso País conseguiu repetir a marca histórica de conquistas, ficando atrás apenas da campanha dos Jogos de Tóquio 2020, quando o Brasil alcançou 21 medalhas.

The post Com 20 medalhas, Brasil acompanhará o fim das Olimpíadas de Paris neste domingo (11) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .