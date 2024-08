Redação GPS Colleen Hoover, escritora de “É Assim Que Acaba”, fala sobre novo filme

Autora do livro que foi adaptado para o cinema, “ É Assim Que Acaba ”, Colleen Hoover está prestes a ver uma outra obra ganhar vida nas telonas. “Verity”, de 2018, está sendo preparado pela Amazon MGM Studios. O filme , baseado no livro de suspense, será diferente do filme que estreou na última quinta-feira (8), com Blake Lively como protagonista.

A obra literária conta a história de Verity Crawford, também uma autora best-seller com uma série de sucesso, que sofre um acidente que a deixa sem condições de concluir a história. Por isso, a escritora frustrada Lowen Ashleigh é convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da série de Verity. Então ela decide passar alguns dias na casa da família da famosa autora, onde encontra uma espécie de autobiografia que pode mudar tudo.

O livro “Verity” integrou a lista de best-sellers do The New York Times e vendeu mais de um milhão em um ano. No Brasil, foi o sexto livro de ficção mais vendido em 2023.

The post Colleen Hoover, escritora de “É Assim Que Acaba”, fala sobre novo filme first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .