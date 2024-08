Fernanda Moura “Casar e ser pai sempre foi o meu grande sonho”, compartilha Ravell Nava

Aos 30 anos, Ravell Nava se deparou com a maior missão de sua vida: paternar. Desde então, há quase uma década, além de formar empresários de sucesso, Ravell desempenha, ao lado de sua mulher, a nutricionista Andreia , a importante tarefa de formar dois meninos, Lorenzo, de nove anos, e Benjamin, de oito.

Depois de um ano de namoro, o empresário responsável pelo projeto Infusão 2.0 casou-se com Andreia. Com sete anos de matrimônio, tiveram Lorenzo. “Foi a melhor surpresa que poderíamos ter na vida, o melhor presente de Deus. Casar e ser pai sempre foi meu grande sonho. A vinda dos filhos foi a certeza de plenitude de Deus em nossas vidas” , compartilha.

A mudança da paternidade em sua vida foi notória. Ravell compartilhou com o GPS|Brasília que, com a chegada dos filhos, tornou-se uma pessoa melhor e um empresário mais responsável. “Só aumentou em mim a vontade de me tornar a grande referência dos meninos” , declara.

A vontade de ser um exemplo para os herdeiros veio de seu pai, que sempre foi uma grande referência para Ravell no esporte e na vida.

“Eu cresci vendo meu pai jogando bola, correndo maratonas e malhando. Ele me arrastou pelo exemplo, então, desde de cedo, eu já praticava esportes. Futebol, karatê, jiu-jítsu, skate, boxe, corrida e, na fase adulta, chegou o triathlon”, conta.

Ao longo de anos de atividades, o triatleta já participou de muitas provas de corrida, como São Silvestre, Meia do Rio e o Ironman 70.3. Atualmente, o empresário dedica-se à corrida e à musculação.

“Esse ano dei uma pausa nos treinos do triathlon, devido a minha agenda e a prioridade de estar com a família, mas em breve retorno a esse esporte apaixonante”, diz.

Na Six Sport Life, Ravell treina de segunda a segunda. Por conta de uma lesão no ombro, o empresário teve que operar, mas esse obstáculo não o fez desistir do esporte. Esse é mais um dos exemplos que passou para os filhos.

