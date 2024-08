ESTADÃO CONTEÚDO Brasileirão: Flamengo e Palmeiras ficam no 1 x 1. Bahia e São Paulo vencem seus jogos

Em jogo bastante equilibrado no Maracanã, o Palmeiras arrancou empate com o Flamengo neste domingo (11), por 1 x 1, em partida da 22ª rodada do Brasileirão. A partida foi marcada por grande atuação dos goleiros e o time paulista mostrou resiliência para buscar a igualdade no placar.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 38 pontos e mantém a quarta colocação. Em maratona importante de jogos, o time alviverde encara o Botafogo na quarta-feira (14), no Nilton Santos, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No próximo domingo, faz confronto direto com o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Com 41 pontos, o Flamengo cai para a terceira colocação, é ultrapassado pelo Fortaleza (42) e perde a chance de fisgar a liderança do Botafogo (43). A equipe rubro-negra faz clássico com o rival alvinegro no domingo (18), no Nilton Santos. Antes, na quinta-feira (15), recebe o Bolívar, no Maracanã, pelo primeiro confronto entre os times nas oitavas da Libertadores.

Em um jogo de postulantes ao título, detalhes fazem a diferença. Se o erro crasso de Gustavo Gómez no confronto da Copa do Brasil possibilitou ao Flamengo abrir uma boa margem para a volta, a falha de Fabinho ao tentar cortar cruzamento de Gerson foi determinante para Arrascaeta conseguir abrir o placar neste domingo. Em princípio, as mexidas de Abel Ferreira não surtiram efeito, e o time passou a ser controlado pelo adversário. Como o futebol é imprevisível, a joia de 18 anos Luighi empatou aos 41, em lance de bola aérea confirmado pelo VAR com participação de Rony e Rômulo, que também saíram do banco.

Reservas do São Paulo batem o Atlético-GO

Mesmo com um time reserva entre os 11 iniciais, o São Paulo fez o que dele se esperava neste domingo, no MorumBis, e venceu o Atlético-GO por 1 x 0 em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória veio aos 14 minutos do primeiro tempo, com André Silva, que foi titular no lugar de Calleri. O placar poderia ter sido mais elástico, já que Nestor e Luciano perderam chances cara a cara com o goleiro do Dragão no segundo tempo.

Por conta da sequência de jogos que está por vir – com o Nacional-URU na quinta-feira pela Libertadores, Palmeiras no domingo, e depois os uruguaios novamente na outra quinta -, Zubeldía não teve outra opção a não ser escalar um time com reservas no MorumBis. Mesmo assim, o São Paulo fez o suficiente para sair de campo com mais um triunfo e chega aos 38 pontos, empatando com o Palmeiras e chegando à quinta colocação no Brasileirão. Já o Atlético-GO segue na lanterna com apenas 12 pontos conquistados e mostra cada dia mais que deve voltar para a Série B em 2025.

No clássico soteropolitano, deu Bahia

O Bahia quebrou o jejum de cinco jogos sem triunfo no Campeonato Brasileiro justamente em cima do Vitória, o seu maior rival, neste domingo, quando fez 2 x 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Os gols do Ba-Vi foram marcado por Everton Ribeiro, aos 14 minutos do primeiro tempo, e por Luciano Juba nos acréscimos da segunda etapa.

Com 35 pontos, o time do técnico Roério Ceni aparece em sétimo lugar, enquanto o rubro-negro, que vinha de duas vitórias seguidas, continua ameaçado pelo rebaixamento, com 21 pontos, em 15º lugar. Este foi o sexto Ba-Vi na atual temporada, com o retrospecto equilibrado. Agora são duas vitórias para cada time e dois empates. Após cinco anos eles se cruzaram no Brasileiro de 2024, com o empate por 2 x 2 no primeiro turno e agora a vitória do Bahia.

Pelo Brasileirão, os dois times ganham a semana de descanso. No sábado (17), o Bahia enfrenta o Grêmio, em Caxias do Sul (RS), às 18h30. Enquanto isso, na segunda-feira (19), o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão, a partir das 20h.

The post Brasileirão: Flamengo e Palmeiras ficam no 1 x 1. Bahia e São Paulo vencem seus jogos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .