ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo é derrotado pelo Juventude e pode perder a liderança do Brasileirão

Em partida movimentada do início ao fim, o Botafogo foi surpreendido pelo Juventude e perdeu por 3 x 2, em partida que abriu os jogos deste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho jogou em casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e abriu 3 x 0 no placar. Os cariocas reagiram no segundo tempo, marcaram dois gols, mas não conseguiram evitar a derrota.

Com a derrota, o Botafogo permanece com 43 pontos na liderança, mas pode perder o posto para o Flamengo, que tem 40 e joga com o Palmeiras ainda neste domingo. Esta foi apenas a terceira derrota do time carioca como visitante, em que também soma seis vitórias e três empates. O Juventude voltou a vencer após cinco partidas e chegou a 25 pontos na zona intermediária da tabela. Como mandante, venceu após três jogos e agora soma seis vitórias, quatro empates e uma derrota. O time ainda tem uma partida atrasada, contra o Cuiabá

O primeiro tempo foi praticamente inteiro do Juventude. Logo aos oito minutos, o time gaúcho abriu o placar com Danilo Boza. Após cobrança de escanteio, Zé Marcos cabeceia, mas Allan evita o gol em cima da linha. Boza, entretanto, acompanhou a jogada e empurrou a bola para o gol de peito.

O Botafogo quase empatou em chute de Mateo Ponte. A bola passou do goleiro, mas Zé Marcos salvou o Juventude. Depois, foi a vez do goleiro do time carioca trabalhar. Erick Farias fez linda jogada na esquerda, invadiu a área e finalizou no canto para grande defesa de John. Nos acréscimos, aos 48, o Juventude ainda ampliou. Nenê iniciou a jogada com grande passe para a direita. Na sequência, Marcelinho foi acionado e cruzou com perfeição para Carrillo, que subiu alto para cabecear e fazer 2 x 0.

Na volta para o segundo tempo, o Juventude seguiu mais ligado e fez 3 x 0 aos dois minutos. Em rápido contra-ataque, Marcelinho disparou pela direita e inverteu o jogo com Nenê. Livre, o experiente jogador devolveu o passe dentro da área e Marcelinho completou de carrinho. A diferença poderia ter aumentado em chute colocado de Nenê, que acertou o travessão.

Depois disso, porém, o Botafogo se reorganizou, principalmente com as mudanças, e começou a reagir. Aos 23, Savarino fez boa jogada na direita e cruzou na segunda trave. Cuiabano cabeceou alto e a bola acabou encobrindo Mateus Claus.

Em outra boa jogada, Cuiabano cruzou para a pequena área, mas Carlos Alberto isolou por cima. Aos 35, o Botafogo ganhou fôlego ao marcar o segundo. Após escanteio, a bola ficou viva na entrada da área, pela esquerda, e Marçal acertou belo chute cruzado para marcar. Com isso, o Botafogo foi para o abafa, enquanto o Juventude passou a segurar a pressão da forma como era possível. Bem postado e concentrado, o time gaúcho conseguiu confirmar a vitória.

JUVENTUDE 3 X 2 BOTAFOGO

JUVENTUDE – Mateus Claus; Ewerthon, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Gabriel Inocêncio); Jadson, Davi Góes (Yan Souto) e Nenê (Gabriel Taliari); Marcelinho (Edson Carioca), Carrillo (Diego Gonçalves) e Erick. Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Marçal) e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Allan (Gregore), Óscar Romero (Savarino) e Almada; Matheus Martins (Igor Jesus) e Carlos Alberto. Técnico: Arthur Jorge.

GOLS – Danilo Boza, aos oito, e Carrillo, aos 48 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos dois, Cuiabano, aos 23, e Marçal aos 35 do segundo. CARTÕES AMARELOS – Mateus Claus, Davi Góes e Erick (Juventude); Lucas Halter, Alexander Barboza, Marçal, Marlon Freitas e Óscar Romero (Botafogo). ÁRBITRO – Flávio Rodrigues De Souza (SP). RENDA – R$ 75.380,00. PÚBLICO – 5.288 torcedores. LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

