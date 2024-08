Redação GPS Adriana Alves comemora aniversário em almoço com amigas

Apaixonada por celebrar a vida, Adriana Alves comemorou mais um aniversário neste sábado (10), em Brasília. Ao lado de amigas íntimas, ela celebrou mais um ano em evento realizado na casa de Claudia Salomão.

O momento do almoço foi o escolhido para reunir as amigas, ao som de uma boa música ambiente, e muitas risadas. “ Gosto de comemorar, mas sempre comemoro com poucos amigos. Dessa vez, fomos 12 amiga s”, diz Adriana.

A celebração contou com drinks tropicais e um bolo, que foi uma atração a parte, assinado por Tatiana Barros.

