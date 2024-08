ESTADÃO CONTEÚDO Saiba quem são as mulheres mais ricas da Europa

A francesa Francoise Bettencourt Meyers é a mulher mais rica da Europa — e, também, do mundo . Com o falecimento de sua mãe, Liliane Bettencourt, ela se tornou herdeira da L’Oreal em 2017. Sua fortuna é estimada em US$ 86,5 bilhões, de acordo com ranking da Forbes.

Francoise Bettencourt Meyers faz parte do conselho administrativo da empresa desde 1997 e preside a holding da família e sua iniciativa de filantropia. Quando a Catedral de Notre Dame foi parcialmente destruída por um incêndio, em 2019, a família realizou uma doação de US$ 226 milhões para as obras de reconstrução e reparo.

A segunda na lista das maiores bilionárias da Europa é a empresária suíça Rafaela Aponte-Diamant, que tem um patrimônio de US$ 34,6 bilhões. Ela e o marido, Gianluigi, são cofundadores da MSC, a maior empresa de transporte marítimo do mundo. A companhia também opera a MSC Cruzeiros, e é de Rafaela a responsabilidade pela decoração dos navios.

Veja a seguir quem são as cinco mulheres mais ricas da Europa, segundo a lista de bilionários em tempo real da Forbes.

1. Francoise Bettencourt Meyers

Patrimônio líquido: US$ 86,5 bilhões

Fonte de riqueza: L’Oreal

País: França

Idade: 71 anos

2. Rafaela Aponte-Diamant

Patrimônio líquido: US$ 34,6 bilhões

Fonte de riqueza: transporte marítimo (MSC e MSC Cruzeiros)

País: Suíça

Idade: 79 anos

3. Susanne Klatten

Patrimônio líquido: US$ 22,8 bilhões

Fonte de riqueza: indústria automobilística e farmacêutica (BMW e Altana AG)

País: Alemanha

Idade: 62 anos

4. Renata Kellnerova

Patrimônio líquido: US$ 18 bilhões

Fonte de riqueza: serviços financeiros e telecomunicações (PFF Group)

País: República Tcheca

Idade: 57 anos

5. Beate Heister

Patrimônio líquido: US$ 18 bilhões

Fonte de riqueza: setor de supermercados (Aldi, Trader Joe’s)

País: Alemanha

Idade: 73 anos

The post Saiba quem são as mulheres mais ricas da Europa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .