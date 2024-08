Redação GPS Ronda da Moda GPS: veja as principais novidades da semana

Nesta edição de sábado (10) da Ronda da Moda, o GPS|Brasília traz os lançamentos mais aguardados e colaborações inusitadas do universo da moda. De coleções inspiradas em paisagens naturais, como a da Skazi e Alphorria, até a collab inédita entre Lenny Niemeyer e Misci, além de parcerias como a de Neriage com REPREVE®️ e C&A com a Globo.

Confira os principais destaques:

Skazi

A Skazi traz uma linha elegante e sofisticada inspirada nas belezas naturais e na fluidez que o verão pede. A coleção destaca vestidos midi e longos, em uma paleta de tons que variam entre vermelho, off white, areia e baby blue, além de uma estampa exclusiva de folhagens.

Lenny Niemeyer e Misci

Numa colaboração que transcende gerações, Lenny Niemeyer e Airon Martin, da Misci, lançam uma coleção que celebra a sinergia entre o urbano e o tropical, unindo elementos das suas cidades natais, Sinop e Leblon, em peças de beachwear e acessórios com uma brasilidade única.

Alphorria

Inspirada em paisagens paradisíacas e no conceito de escapismo, a Alphorria lança sua coleção ‘LANDSCAPE’, com peças fluidas e esvoaçantes que celebram a chegada da primavera/verão, em tons aquáticos e suaves.

REPREVE® e Neriage

A REPREVE® se une à Neriage para apresentar a coleção Andrômeda, que utiliza fibras recicladas em peças de malharia retilínea e tricôs com transparências, destacando a versatilidade dos materiais sustentáveis em modelagens sofisticadas.

C&A

Em parceria com a Globo, a C&A lança uma linha de camisetas estampadas com personagens lendárias como Carminha, Nazaré Tedesco e Bia Falcão, trazendo um toque de nostalgia e diversão para os fãs de novelas e moda.

Ryzí e Neriage

Ryzí e Neriage apresentam uma cápsula limitada com uma bolsa inédita, que combina o tridimensional característico da Ryzí com os plissados tradicionais da Neriage, em uma paleta de tons que vai do prata ao canela.

Gisele Bündchen e coleção Colcci Jeans

Gisele Bündchen é o rosto da nova campanha da Colcci Jeans, que marca o lançamento da linha exclusiva de denim da marca, com peças que mesclam elegância e inovação, fotografadas no Belmond Copacabana Palace.

Cris Barros

A nova coleção da Cris Barros, “Magicians of Life”, celebra os artistas do cotidiano, com peças que trazem um olhar criativo e poético para o verão 2025, inspiradas em diferentes profissões que tornam o dia a dia mais belo.

Carol Bassi

Com foco na beleza e nas formas orgânicas dos Jardins Botânicos, a Carol Bassi lança seu preview para o verão, com peças leves e versáteis, em uma cartela de cores que captura a essência da natureza.

Cia. Marítima

Inspirada na sofisticação natural de Punta del Este, a Cia. Marítima apresenta sua nova coleção Del Mar, que mistura estampas marcantes e modelagens atemporais, celebrando a chegada da temporada de calor com peças que vão além do beachwear.

The post Ronda da Moda GPS: veja as principais novidades da semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .