Na inauguração da Bali BYD, Paulo Octávio sugere fábrica da empresa no DF ou Entorno

O empresário Paulo Octávio sugeriu ao vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, que a próxima planta fabril da empresa chinesa seja em Brasília ou no Entorno do DF. O pedido ocorreu na inauguração da loja da Bali BYD no SAAN, na tarde deste sábado (10) , com a presença de mais de 200 pessoas, entre elas o senador Izalci Lucas (PL-DF), o deputado distrital Jorge Vianna (PSD), o presidente da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos, Rogerio Markiewicz, e a presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek.

“Sabemos que a BYD está investindo em Camaçari, implantando uma fábrica naquela localidade baiana. Então, farei um grande pedido aqui, uma homenagem à Anna Christina Kubitschek: que a segunda unidade da BYD seja aqui em Brasília, no Polo JK, ou em qualquer lugar do Planalto Central, para gerar empregos na nossa região” , disse Paulo Octávio, CEO das organizações que levam o seu nome e que controlam a rede Bali de concessionárias.

Ex-deputado federal por Goiás e ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy concordou com Paulo Octávio e ressaltou o fato de que o processo produtivo dos veículos elétricos converge para a realidade de Brasília, onde não se pode ter indústrias poluentes. Ele destacou ainda os pilares da empresa em seu discurso.

“A BYD é uma empresa de tecnologia. Na sua frase-mestra global, o objetivo da empresa é reduzir em um grau a temperatura do planeta Terra. Tudo que nós fabricamos, tudo que nós produzimos tem o comprometimento em não emitir carbono, não emitir poluentes. A capital do Brasil é a vitrine para todos. Pessoas de toda parte do mundo a visitam, então, a capital tem que ter essa referência, esse símbolo, esse exemplo. E o país da Amazônia tem que ter na sua capital, que é Brasília, esse compromisso em proteger o meio ambiente” , lembrou Baldy.

Para Paulo Octávio, o fato da Bali e da BYD terem nascido no mesmo ano, em 1995, é um forte sinal de que a parceria tem tudo para dar certo. “Neste mundo globalizado é possível ver uma empresa como a BYD ter este sucesso estrondoso. Entrou no Brasil de forma incisiva, apresentando um resultado enorme. A loja Bali BYD é modelo, está dentro do novo layout, seguindo o design de vanguarda dos automóveis BYD” , ressaltou o empresário.

Elogio ao investimento e isenções

Durante a inauguração, o senador Izalci Lucas Izalci Lucas (PL-DF) se disse muito feliz com o investimento feito pelo empresário Paulo Octávio no DF. “Nós precisamos ampliar nossa matriz econômica. E o Paulo é uma referência para a área empresarial. Ele é realmente comprometido com a nossa cidade. Fico muito feliz de ter essa grande empresa aqui. É o futuro do Brasil: investimento, ciência, tecnologia, inovação… Os carros elétricos vieram para ficar” , destacou.

O parlamentar prometeu ainda lutar pela desoneração dos carros elétricos. “Nós estamos agora com a reforma tributária, que é um desafio grande para o consumidor, que é quem paga a conta na ponta. Agora as pessoas estão vendo realmente as consequências disso, inclusive na questão dos carros elétricos. Então, temos que rever muita coisa” , avaliou.

Já o deputado distrital Jorge Vianna revelou que irá propor um projeto de lei, em conjunto com as montadoras e a associação de proprietários , para garantir recarga em espaços públicos. “Não se pode fazer política de comércio sem uma política de estado voltada para dar este suporte. O governador Ibaneis Rocha já tem esta consciência e sabe que trabalharemos para viabilizar não só em Brasília, mas também na saída para Goiânia” , disse.

Clientes satisfeitos

O supreintendente da rede Bali de concessionárias, Ildeumar Fernandes, ressaltou que a empresa tem uma história de sucesso e de atenção ao cliente, que a levou à liderança no mercado. “A parceria da BYD seguirá esta mesma trajetória. As tratativas com a empresa foram muito rápidas, assim como a obra. Estamos muito entusiasmados” , comemorou.

O empresário Maicon Melo estava passeando com a família e entrou para conhecer a Bali BYD . Encantou-se com os modelos e decidiu não adiar mais a decisão de adquirir o primeiro carro elétrico. “Ficamos tão impressionados com o automóvel e com o atendimento que recebemos que a gente fechou logo o negócio. O espaço interno é impressionante, além dos inúmeros itens de série. É um carro realmente especial” , comemorou.

