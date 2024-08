Redação GPS Marcelo Jeneci apresenta show gratuito em Brasília

O cantor e compositor Marcelo Jeneci se apresenta no dia 21 de agosto, às 20h, no Teatro dos Bancários, em Brasília . A noite contará com um repertório que evidencia a identidade do artista nordestino, indo desde canções autorais a clássicos de Luiz Gonzaga, além de trazer artistas que fazem sucesso no cenário atual, como Pabllo Vittar.

Com quatro álbuns lançados, entre eles, dois com indicações ao Grammy Latino , o cantor une tradição e modernidade no palco, em um show que mistura as sonoridades das zabumba, sanfonas, bass synth, teclados e percussão.

O show faz parte do projeto ArteFato, que está na sua 36ª edição, e é promovido pelo Sindicato dos Bancários e Bancárias de Brasília. Essa é a segunda edição do projeto em 2024. A noite contará com abertura do músico e bancário Lucas Carvalho.

A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo Sympla a partir de 17 de agosto.

Serviço

ArteFato, 36ª edição

Quando: 21 de agosto (quarta-feira), às 20h

Onde: Teatro dos Bancários – EQS 314/315 BL A, Brasília

Ingressos: gratuito, retirada no Sympla

Classificação indicativa: livre

The post Marcelo Jeneci apresenta show gratuito em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .