'Ensaios da Anitta' se inspira nas Olimpíadas e terá esporte como tema

Em clima de olimpíadas, a cantora Anitta revelou que o tema do seu Carnaval 2025 vai homenagear o esporte. A “Maratona da Anitta”, com ensaios e blocos da cantora que vão rodar o Brasil no próximo ano, vai abordar as modalidades esportivas, trazendo características e importância social de cada esporte.

“ Acompanhar meu ritmo no carnaval já é uma maratona, né? Quem estiver comigo participando dessa festa ano que vem precisa estar preparado! Tô preparadíssima para essa maratona de jogação. Haja fôlego, gente! Eu já tô animada ”, afirmou.

Questionada sobre levar o projeto “Ensaios da Anitta” para Portugal, ela disse que vai avaliar a possibilidade. “ A depender de como for toda a repercussão do MEO Sudoeste. Se for incrível, eu consigo convencer todo mundo a trazer pra cá “, disse a cantora que se apresenta nesta fim de semana no festival português.

