Yumi Kuwano “Depois de ser pai, você repensa a vida como um todo”, diz Amilcar Ribeiro

Pai de Anthony, de três anos, e de Arik, de dois, o empresário Amilcar Ribeiro viu sua vida mudar após o nascimento dos filhos. Apaixonado por esportes radicais, o bicampeão brasileiro de jet-ski diz que até a relação com o esporte mudou naturalmente. Logo ele que ouvia de outros colegas atletas que isso aconteceria e não acreditava. “ Eu era muito radical e diminuiu bastante essa radicalidade. Depois de ter filhos, você pensa muito neles “, avalia.

Amilcar contou ao GPS|Brasília que, desde novo, sempre praticou todo tipo de esporte e acredita na importância dele, não só para saúde e para o físico, mas para a criação e formação como indivíduo. “ Comecei no motocross, depois supermoto e depois competi em campeonatos nacionais de jet-ski e até internacionais. Fui bicampeão brasileiro, campeão sul-americano, cinco vezes campeão paulista e cinco vezes campeão goiano de jet-ski “, conta.

No entanto, as coisas foram mudando: “ Depois de ser pai, você realmente repensa a vida como um todo, e acaba mudando muitos hábitos, que você tinha na vida, no dia a dia, e muda para melhor. Você amadurece mais. A paternidade é uma dádiva de Deus “, afirma.

Momentos marcantes

Apesar de ter se tornado pai tarde, aos 42 anos, Amilcar sempre quis ser pai, e depois que experimentou a delícia da paternidade, conta que queria até ter tido filho um pouco antes. Isso porque as emoções começaram no exato momento da notícia que seria pai. “ Uma emoção maior do que essa, só no parto do meu primeiro filho. Foi algo que eu achei que eu nunca poderia sentir, porque como eu fazia muito esporte, você tem muitas emoções no esporte, muita adrenalina, mas ali, o fato de saber que seria pai, foi uma adrenalina que eu nunca senti em nenhum tipo de esporte, nunca senti na vida, na verdade Foi uma das melhores e maiores coisas que eu já senti “, revela.

O empresário diz que a melhor coisa da paternidade é estar com os filhos, independente do momento, mas a prática de esportes com os pequenos tem um brilho especial. Desde bem novinhos Amilcar já levou os dois para andar de jet ski, para andar de UTV [veículo que derivou do quadriciclo, usado para competições off-road] e não vê a hora de eles crescerem para praticarem mais tipos de esportes juntos.

The post “Depois de ser pai, você repensa a vida como um todo”, diz Amilcar Ribeiro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .