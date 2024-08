Henrique Neri Com atuação brilhante de Stephen Curry, EUA é ouro no basquete

Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo ao ganhar o ouro no basquete em Paris . O time que conta com astros como LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Devin Booker e outros fez uma partida mais apertada do que o esperado contra a seleção anfitriã, finalizando o jogo com o placar de 98 a 87.

A diferença de 11 pontos deve-se ao fato que Stephen Curry, armador do Golden State Warriors da NBA , acertou três arremessos de 3 pontos no final do último quarto, deixando a França longe de qualquer oportunidade de virada. Além desses 3, Curry acertou mais 5, totalizando 8 arremessos de 3 pontos convertidos. Curry foi o cestinha da partida, com 24 pontos em 29 minutos jogados, seguido por Kevin Durant (15) e LeBron James (14).

Os jogadores americanos estavam com uma “rixa” com o atleta Noah Lyles, também dos Estados Unidos, pois Noah os provocou fazendo uma indagação: “Campeões do que?”. O atleta se refere que quando os times americanos da NBA ( National Basketball Association ) ganham um campeonato, estampam em diversos lugares que são os campeões do mundo, apesar de ser uma liga nacional.

