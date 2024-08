Redação GPS Brasileiras brilham em Paris e conquistam a maioria das medalhas para o País

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao fim e marcaram uma participação histórica para o Time Brasil . A delegação brasileira, composta por 276 atletas, competiu em 39 modalidades e conquistou 20 medalhas. As mulheres foram as grandes protagonistas, garantindo a maioria dos pódios.

Pela primeira vez na história das Olimpíadas, o Brasil enviou mais mulheres do que homens para a competição. Das 153 atletas que integraram o time, o equivalente a 55% da delegação, muitas subiram ao pódio, o que evidencia a força e o talento das esportistas brasileiras.

Entre as conquistas de ouro, Beatriz Souza brilhou no judô na categoria acima de 78kg, Rebeca Andrade repetiu o feito em Tóquio ao vencer no solo da ginástica artística, e a dupla Ana Patrícia e Duda dominou no vôlei de praia.

As medalhas de prata também trouxeram destaque, com atletas como Willian Lima no judô (66kg) e Rebeca Andrade, que voltou ao pódio mais duas vezes, no individual geral e no salto da ginástica artística. O time feminino de futebol também brilhou, conquistando a prata em uma campanha emocionante.

Nas conquistas de bronze, Rayssa Leal confirmou seu talento no skate street, enquanto Larissa Pimenta se destacou no judô na categoria até 52kg. A ginástica artística por equipes, composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, também subiu ao pódio, assim como o judô por equipes, que trouxe uma medalha para o país.

Com essas conquistas, o Brasil encerrou sua participação em Paris com a segunda maior campanha da história olímpica nacional, superada apenas por Tóquio 2020, onde o país alcançou 21 medalhas.

