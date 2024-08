Henrique Neri Brasil é bronze no vôlei feminino em Paris

Nas vésperas do fim das Olimpíadas de Paris , a seleção brasileira de vôlei feminino venceu contra a Turquia, com um placar tranquilo de 3 sets a 1. As parciais foram 25 a 21 para o Brasil, 27 a 25 também pro Brasil, 25 a 22 pra Turquia e 25 a 15 para o Brasil.

O vôlei feminino do Brasil já conquistou 5 medalhas nas Olimpíadas, desde 1996, o Brasil se mantém numa sequência de medalhas. Duas de ouro (uma em 2008, em Pequim e outra em Londres, em 2012), além de uma de prata conquistada em Tóquio (2021), e duas de bronze, em Atlanta (1996) e Sydney (2000).

Antes do jogo, a atleta Thaísa afirmou que a medalha de bronze é muito pouco para a seleção brasileira. A central disse que a equipe pecou em alguns momentos, mas não deixou de lado a qualidade da seleção dos Estados Unidos.

“Esse grupo merece muito, merecia muito uma final, já que não aconteceu, merece muito estar no pódio porque tudo o que construímos até aqui foi muito bonito. Está doendo para caramba, mas agora é fazer esse trabalho muito forte para conseguir voltar e dar a volta por cima e conquistar essa medalha. Para mim é, para mim é muito pouco (o bronze). Não era esse o meu objetivo e nunca foi, não foi para isso que eu vim, mas independentemente disso vou dar o meu melhor para estar no pódio porque esse time merece”, disse Thaísa.

The post Brasil é bronze no vôlei feminino em Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .