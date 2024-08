Henrique Neri Brasil conquista prata no futebol feminino

O Brasil retornou para mais uma final olímpica contra os Estados Unidos, em Pequim (2008) onde as americanas levaram a melhor por 1 a 0. Depois de 16 anos, o placar se repete em Paris e o Brasil sai mais uma vez com a medalha de prata.

Após suspensão da jogadora Marta por dois jogos por ter chutado a cabeça da adversária espanhola, o técnico Arthur Elias optou por deixar a atleta no banco, colocando-a apenas aos 15 minutos do segundo tempo. O Brasil praticamente repetiu a escalação do jogo contra a Espanha na semifinal, com alteração no meio-campo, que Angelina deu lugar para Duda Sampaio. O gol dos EUA foi aos 20 minutos do segundo tempo, com uma jogada muito parecida com o gol brasileiro anulado por impedimento no começo do primeiro tempo.

O jogo não foi fácil para as norte-americanas, que sofreram pressão do Brasil a partida inteira, mas aproveitaram a chance no contra-ataque. Na prorrogação do segundo tempo, o Brasil ainda tentou, mas a goleira americana defendeu.

