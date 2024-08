ESTADÃO CONTEÚDO Balanço do Brasileiro: Vasco, Grêmio e Fortaleza vencem seus jogos neste sábado (10)

O Vasco venceu o Fluminense, por 2 x 0, na noite deste sábado (10), no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São Januário chega aos 27 pontos, na décima colocação, e deixa o rival na 18ª posição, com apenas 20 pontos.

O primeiro gol saiu em lance de bola parada. Payet cobrou falta pela direita, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar e a bola acabou sobrando para Vegetti empurrar para dentro da meta de Fábio: 1 x 0 para o Vasco, aos 22 minutos. O lance chegou a ser analisado pelo VAR e pelo árbitro Anderson Daronco, mas depois de quase sete minutos o gol foi validado. Os tricolores reclamaram toque de bola na mão de Léo Pelé e de Vegetti.

No segundo tempo, o Fluminense passou a pressionar em busca do empate. Os primeiros dez minutos foram quase todos do time das Laranjeiras. Mas, aos 19 minutos, João Victor roubou a bola no meio de campo e cruzou para Vegetti. O atacante chutou para defesa parcial de Fábio. No rebote, Victor Luiz fez 2 x 0 para o Vasco.

Empate na noite paulista

Em noite de pouca inspiração, o Corinthians arrancou um empate por 1 x 1 com o Red Bull Bragantino neste sábado, na Neo Químicca Arena. O time do Parque São Jorge criou pouco e foi pouco eficiente, mas acabou sendo salvo pelo estreante Talles Magno, que garantiu a igualdade no placar aos 48 do segundo tempo. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória da equipe corintiana na competição nacional.

O resultado faz o Corinthians subir para a 17ª posição, com 21 pontos, ainda na zona da degola do Brasileiro. Na próxima rodada, o time do Parque São Jorge tem confronto direto com o Fluminense. Por sua vez, o Bragantino dorme na 11ª posição, com 27. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (14), no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, casa do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Clássico mineiro não sai do zero

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG foi bem disputado, com algumas chances claras, mas terminou empatado sem gols. Esta foi a 250ª vez que os times duelaram no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Ao menos, o recorde de público do estádio, que contou com torcida única do Cruzeiro, foi quebrado. O recorde era de 61.582 e a diretoria liberou a venda de um ingresso a mais para atingir a nova marca e deu certo: 61.583 torcedores estiveram presentes.

Este deve ter sido o último clássico com torcida única, critério adotado desde 2010 como medida de segurança. Os dirigentes dos dois clubes já manifestaram o desejo de fazer um acordo para que os clássicos tenham 50% de participação da torcida de cada time. Com o empate, o Cruzeiro tem 36 pontos em quinto lugar no Brsileiro, colado no Palmeiras, que fecha o G-4 com 37 pontos. A Raposa tem um jogo a menos, diante do Internacional. Já o Atlético soma 29, em nono lugar, mas tem dois jogos a menos, contra Grêmio e Athletico-PR.

Dinamarquês do Grêmio faz dois gols a favor e um contra

O Grêmio segue em bom momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 22ª rodada, contou com grande estreia de Braithwaite para vencer mais uma: 3 x 1 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O atacante dinamarquês foi o personagem do jogo com dois gols a favor e um contra. A situação o fez brincar na entrevista: “Vale como hat-trick?”.

O Grêmio está há cinco jogos invicto, sendo quatro vitórias, três delas seguidas, já que antes superou Vasco, por 1 x 0, e Athletico-PR, por 2 x 0. Com 24 pontos, aparece na zona intermediária da tabela do Brasileiro, abrindo vantagem para a zona de rebaixamento. O time ainda tem dois jogos a menos, contra Criciúma e Atlético-MG. Já o Cuiabá conheceu a quarta derrota seguida e está há seis jogos sem vencer em casa. Estacionado nos 17 pontos, amarga a 19ª e última colocação, à frente apenas do Atlético-GO, com 12. O time mato-grossense também tem dois jogos a menos, contra Juventude e Vasco.

Fortaleza dorme vice-líder

O Fortaleza vem provando jogo a jogo que vai ser um dos concorrentes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro deste ano. No duelo que abriu a 22ª rodada, o time cearense embalou a nona vitória nos últimos dez jogos e assumiu a vice-liderança provisória, ao vencer o Criciúma, por 1 x 0, na Arena Castelão. Moisés, no começo do segundo tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Fortaleza foi aos 42 pontos e está atrás apenas do Botafogo, que tem 43. Mas poderá ser ultrapassado pelo Flamengo que tem 40 e ainda joga na rodada. Já o Criciúma viu sua série de duas vitórias seguidas chegar ao fim, mas segue na parte intermediária da tabela com 24 pontos, em 12º.

