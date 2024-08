Redação GPS WTC Woman: Innovation in Action reúne mulheres em encontro em Brasília

Nesta terça-feira (6/8), o World Trade Center (WTC) Woman promoveu um encontro exclusivo para mulheres no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). O evento, que reuniu aproximadamente 50 convidadas, contou com a presença da Lindalia Sofia, CEO Ions e Hacking.Rio, Embaixadora Global Woman in Tech e Conselheira Editorial MIT Technology Review.

A palestrante falou sobre como transformar ferramentas e conceitos de inovação em melhoria de negócios e desenvolvimento pessoal, inclusive para que as mulheres assumam com maior abrangência cargos de lideranças nas empresas. “Para mim, a inspiração para o protagonismo feminino também vem de outras mulheres, desde a minha mãe a outras executivas e investidoras. Então a gente sabe que quando uma mulher cresce, todas crescem”, afirma Lindalia.

A presidente do WTC, Daniella Abreu, ressaltou que o ambiente do WTC é fundamental para as mulheres, já que se trata do maior clube de negócios do mundo. “O World Trade Center foi fundado pela família Rockefeller nos Estados Unidos e hoje está presente em mais de 320 cidades e 90 países do mundo. Então, aqui no Biotic em Brasília, estamos com o projeto de uma nova sede do World Trade Center no Brasil, que conecta então a capital brasileira com o resto do mundo. O projeto tem mais 120 mil metros quadrados de um centro comercial, residencial, shopping, hotel e centro de eventos”, destaca.

A presidente do WTC Woman, Virginia Peluffo, esclarece que o projeto do WTC será entregue em etapas na capital federal e a iniciativa voltada para mulheres é uma das ações para estreitar os laços por intermédio do Business Club. “Hoje é o primeiro evento que a gente faz do WTC Woman aqui e estamos com casa cheia. Foi o primeiro evento e foi um sucesso”, finaliza.

WTC – O World Trade Center Association oferece uma rede global de contatos que supera 15 mil profissionais espalhados em mais de 320 cidades pelo mundo. Essa equipe possui a expertise em inteligência de mercado e identifica oportunidades mais promissoras de negócio. A organização também oferece suporte operacional em todas as etapas da internacionalização, desde a adequação legal e regulatória até logística e gestão da cadeia de suprimentos. Há, ainda, a realização de eventos de networking e conteúdos focados para manter os associados atualizados sobre as últimas tendências e práticas do comércio internacional. A instituição estimula, ainda, ações para oportunidades de comércio e investimento voltados a promotores imobiliários comerciais, agências de desenvolvimento econômico e empresas que procuram conectar-se globalmente e prosperar localmente.

