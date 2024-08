Agência Brasília Véspera de Dia dos Pais terá 45 locais de vacinação no DF

Véspera do Dia dos Pais, o sábado (10) será dia de se vacinar no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) terá 45 locais de atendimento, com destaque para o evento “DF Mais Perto do Cidadão”, em Santa Maria; o shopping DF Plaza, em Águas Claras; e em Unidades Básicas de Saúde. Já o Carro da Vacina estará no Sol Nascente.

A lista completa com endereços e horários está disponível no site da SES . Esta é uma importante oportunidade para que os pais compareçam aos locais de vacinação e atualizem a sua caderneta de vacina, e também levem seus filhos.

Também há disponibilidade de vacinas para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, sempre conforme o indicado para cada faixa etária. Quem tiver idade entre 10 e 14 anos, por exemplo, pode tomar a primeira ou a segunda dose do imunizante contra a dengue.

Já a vacina da gripe é indicada para quem tem seis meses de idade ou mais. Na lista citada acima, é possível saber o que estará disponível em cada local de atendimento.

A orientação para quem vai ser vacinado é levar documento pessoal e, se possível, os registros das vacinas já recebidas. Será possível ainda tomar mais de um imunizante no mesmo dia.

Não haverá imunização no domingo (11). Na segunda-feira (12), a rede de Unidade Básica de Saúde (UBSs) reabre com mais de cem salas de vacinação disponíveis.

