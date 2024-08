TRE-DF esclarece dúvidas sobre concurso unificado da Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral ( TRE-DF ) esclareceu, nesta sexta-feira (9), dúvidas dos concurseiros que tentam ingressar dos quadros do órgão. A Justiça Eleitoral lançou em maio deste ano o edital para o Concurso Público Nacional Unificado e estabeleceu normas e reservas de vagas conforme a Resolução-TSE nº 23.724, de outubro de 2023.

O certame, que conta com 20% das vagas destinadas a pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas, representa um esforço para promover a diversidade no quadro de servidores públicos.

As inscrições e demais informações, como valores e editais, estão disponíveis no site do Cebraspe , responsável pela organização do certame.

Entre as dúvidas frequentes, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) esclareceu a situação atual dos cargos disponíveis. Atualmente, o TRE-DF conta com 219 cargos, dos quais 213 estão preenchidos e 8 permanecem vagos, à espera de provimento pelo concurso unificado.

Outra questão abordada foi a lotação dos futuros aprovados, que serão distribuídos entre a sede do Tribunal e os Cartórios Eleitorais do Distrito Federal. O provimento de cargos, suspenso temporariamente devido ao concurso em andamento, será retomado após a homologação dos resultados.

O TRE-DF também informou que 11 servidores já estão recebendo abono de permanência, podendo optar por continuar em atividade até os 75 anos ou solicitar aposentadoria voluntária.