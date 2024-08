Redação GPS SP: avião da VoePass cai em área residencial de Vinhedo

Um avião da companhia aérea VoePass , antiga Passaredo, caiu, na tarde desta sexta-feira (9), um em uma área residencial de Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave, um turboélice com capacidade para 73 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac ), a aeronave transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. O avião estava programado para pousar em Guarulhos às 13h50, mas, por razões ainda desconhecidas, caiu na Rua João Edueta, número 2500, pouco antes de alcançar seu destino.

Equipes de emergência, incluindo sete viaturas do Corpo de Bombeiros, foram rapidamente acionadas e já estão no local prestando socorro. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre possíveis sobreviventes.

A VoePass ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acidente, e as causas da queda serão investigadas. A área foi isolada para a operação de resgate e apuração dos fatos, enquanto as famílias aguardam informações sobre o estado dos ocupantes da aeronave.

The post SP: avião da VoePass cai em área residencial de Vinhedo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .