Redação GPS Saiba quais artistas participarão da cerimônia de encerramento das Olímpiadas de Paris

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris será realizada neste domingo (11), às 14h (no horário de Brasília ) e segundo a revista norte-americana Variety, esta edição será encerrada com um show que simbolizará a “transferência” dos jogos para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg e Billie Eilish são os nomes dos artistas que, segundo a revista, se apresentarão em LA, em uma mistura de apresentações pré-gravadas e ao vivo.

Além deles, grandes nomes como Beyoncé e Taylor Swift surgiram como possíveis participações do evento e também circulam rumores de que o ator Tom Cruise irá fazer uma apresentação de manobras de moto e aparecerá em cenas pré-gravadas caindo de paraquedas ao lado do letreiro de Hollywood.

As bandas francesas Phoenix e Air também estarão presentes no evento, que tem como um dos coordenadores Ben Winston, produtor de grandes eventos, como Grammy. Os ensaios para a cerimônia de encerramento são realizados diariamente, durante as madrugadas, no Stade de France.

The post Saiba quais artistas participarão da cerimônia de encerramento das Olímpiadas de Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .