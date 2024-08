Redação GPS Sábado (20) nas Olimpíadas: Brasil disputa medalhas em diversas modalidades

O sábado (10) promete ser um dia de fortes emoções para os torcedores brasileiros nas Olimpíadas , com uma programação repleta de competições em que o Brasil tem grandes chances de medalha.

O dia começará cedo, já às 5h10, quando Isabela Abreu disputa a semifinal do pentatlo moderno, modalidade que reúne provas de esgrima, natação, equitação, tiro e corrida.

Na sequência, a canoagem de velocidade entra em cena com três importantes disputas. Às 5h50, Ana Paula Vergutz compete na semifinal do caiaque 500 metros feminino, seguida por Valdenice Conceição na semifinal da canoa 200 metros feminino às 6h50.

Ambas as atletas têm chances de avançar para as finais, que ocorrerão ainda pela manhã de sábado. A final do caiaque 500 metros está marcada para as 8h, e a da canoa 200 metros, para as 8h50.

Mais tarde, às 11h, Laura Nascimento Amaro representa o Brasil na final do levantamento de peso até 81 kg feminino. A atleta busca superar seus limites e garantir um lugar no pódio.

O futebol também promete agitar o sábado olímpico, com a final entre Brasil e Estados Unidos, marcada para o meio-dia. A seleção brasileira busca coroar sua campanha com a tão desejada medalha de ouro.

Fechando a agenda do dia, o vôlei de quadra feminino enfrenta a Turquia na disputa pelo bronze, às 12h15. As brasileiras querem garantir mais uma medalha para o país, após uma campanha marcada por altos e baixos.

A transmissão das competições pode ser acompanhada pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV , que estão cobrindo todos os detalhes das Olimpíadas.

