Pedro Reis Revisiting Creedence traz clássicos do rock ao Centro de Convenções Ulysses

Os fãs de rock têm um encontro marcado no dia 17 de novembro, quando Brasília receberá o show da banda Revisiting Creedence, composta por ex-integrantes do Creedence Clearwater Revisited, que por sua vez, teve membros da lendária Creedence Clearwater Revival (CCR). A apresentação, que acontecerá no Centro de Convenções Ulysses, promete ser uma viagem nostálgica pelos maiores sucessos do CCR, banda que continua a ressoar com fãs de todas as idades.

Formada por Dan McGuinness (vocais) e Kurt Griffey (guitarra), que juntos lideraram mais de 1.000 shows pelo mundo com o Creedence Clearwater Revisited, a banda é acompanhada por Ron Wikso (bateria) e Mat Scarpelli (baixo). No repertório, o público pode esperar clássicos atemporais como “Bad Moon Rising”, “Proud Mary”, “Fortunate Son” e “Down on the Corner”.

Os ingressos, já disponíveis para compra, variam de R$150 a R$550 para poltronas, com opções exclusivas de lounges e camarotes, prometendo uma experiência completa para os amantes do bom e velho rock’n’roll.

Ingressos

Poltrona Superior: R$150

Poltrona Especial: R$200

Poltrona VIP: R$250

Poltrona Gold: R$350

Poltrona Premium: R$450

Poltrona Front Premium (quatro primeiras filas): R$550

Lounge Sofá Experience: R$4.400 (para 4 pessoas)

Espaço Bistrô: R$2.000

Camarote All Inclusive (individual): R$700

*Ingressos sujeitos a alterações de preços sem aviso prévio

Serviço:

Revisiting Creedence

Data: 17 de novembro (domingo)

Local: Centro de Convenções Ulysses

Horário: 20h

Informações: (61)98141-1990 | (61)3554-4005

Ingressos: Blueticket

