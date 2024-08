Redação GPS Prata na marcha atlética de Paris, Caio Bonfim é recebido com festa em Brasília

O retorno de Caio Bonfim ao Brasil, nesta sexta-feira (9), após conquistar a medalha de prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris 2024, agitou a capital federal.

O atleta brasiliense , que alcançou o segundo lugar em uma das provas mais desafiadoras do atletismo, foi calorosamente recebido por uma multidão de fãs, amigos e familiares.

A chegada de Caio ao Aeroporto de Brasília, marcada para as 11h30, reuniu uma legião de admiradores ansiosos para celebrar o feito histórico do marchador. Em seguida, às 13h30, o atleta desfilou em um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas de Sobradinho, sua cidade natal, numa emocionante carreata que mobilizou a comunidade local.

O ponto alto das comemorações ocorreu no Centro Olímpico de Sobradinho, onde Caio foi homenageado por seu desempenho olímpico. A festa contou com a presença de diversas autoridades e membros da comunidade, que destacaram o orgulho e a inspiração que o atleta representa para a cidade e para o Brasil.

Além das homenagens populares, Caio Bonfim foi indicado para receber uma moção de louvor e o título de Cidadão Benemérito de Brasília, uma honraria concedida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em reconhecimento à sua brilhante trajetória e às conquistas no cenário esportivo internacional.

The post Prata na marcha atlética de Paris, Caio Bonfim é recebido com festa em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .