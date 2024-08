Redação GPS Park Sul: transformação e modernidade no coração de Brasília

Conhecido como o bairro dos condomínios fechados, o Park Sul conta com uma excelente localização e está recebendo investimentos significativos para modernizar sua estrutura urbana. Atualmente, o bairro está passando por uma transformação importante. De acordo com dados divulgados pela Agência Brasília, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 65 milhões em obras que incluem a construção de galerias pluviais, bacias de contenção, pavimentação, paisagismo, mobiliário urbano, calçadas e estacionamento público. Essas melhorias, que estão gerando 200 empregos diretos e indiretos, prometem elevar ainda mais o padrão de vida na região.

As intervenções estão concentradas atualmente na Quadra 1, onde a escavação de uma rede de galerias pluviais está sendo realizada. O projeto também inclui a implantação de duas praças na região, entre as quadras 5/6 e 10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o Park Sul à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Além disso, o setor receberá sinalizações horizontais e verticais e calçadas acessíveis.

As incorporadoras que contribuíram para o crescimento do bairro também estão participando ativamente do processo de modernização, financiando parte das obras como medida compensatória. Isso reflete o compromisso da Base Incorporações e das demais construtoras que atuam na região em não apenas construir edifícios, mas em fomentar o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Com uma trajetória de mais de duas décadas em Brasília, a Base Incorporações tornou-se líder no desenvolvimento de condomínios-clube de alto padrão no Park Sul, um bairro que é sinônimo de qualidade de vida e investimento seguro na capital federal. A construtora possui oito empreendimentos na região: seis já entregues e dois em andamento — o New York, com previsão de entrega para este ano, e o Firenze, previsto para o segundo semestre de 2026.

Os moradores do Park Sul desfrutam de uma localização privilegiada, com o bairro situado próximo ao Setor Hospitalar Sul, o maior polo de saúde de Brasília, e a apenas dez minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. Além disso, o Park Sul está bem próximo da região central, facilitando o acesso a pontos estratégicos como a Esplanada dos Ministérios, Setor Bancário, Setor de Autarquias, Setor Comercial e aos maiores shoppings da região. O bairro também fica a apenas 10 minutos do Parque da Cidade.

Se você está à procura de imóveis para morar ou investir, o Park Sul é uma excelente escolha. Conheça as opções de imóveis prontos ou em construção com a Base Incorporações, pioneira no desenvolvimento da região, visitando o stand de vendas localizado atrás do Casapark. Para mais informações, acesse o site da Base Incorporações ou entre em contato com um representante.

