Para maratonar no fim de semana: veja os últimos lançamentos dos streamings

Entre filmes que acabaram de sair do cinema e temporadas finais de séries adoradas, existe muita coisa para curtir nas plataformas digitais na próxima semana. Confira uma seleção dos melhores lançamentos do streaming nos próximos dias:

Temporada final de The Umbrella Academy (Netflix)

Adaptação dos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá na Netflix, The Umbrella Academy chega ao fim na 4ª temporada. Agora, seis anos depois da redefinição, o clã Hargreeves enfrenta uma sociedade secreta e descobre que eles mesmos podem ser a maior ameaça ao universo.

Estreia: 8 de agosto

Meu Sangue Ferve por Você (Netflix)

Em 1979, Sidney Magal segue a rotina de ensaios e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Embalado por grandes sucessos, o filme narra os encontros e desencontros da explosão de amor que muda para sempre a vida do casal, vivido por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro.

Estreia: 8 de agosto

Clube dos Vândalos (Aluguel no Prime Video)

Dirigido por Jeff Nichols, Clube dos Vândalo s acompanha a ascensão de um clube de motociclistas do meio-oeste americano por meio da vida de seus membros. Com Austin Blutler, Jodie Comer, Tom Hardy e Mike Faist no elenco, Clube dos Vândalos estreou em junho nos cinemas e chega agora para aluguel no streaming da Amazon.

Estreia: 8 de agosto

Os Provocadores (Apple TV+)

Rory (Matt Damon) e Cobby (Casey Affleck) são parceiros relutantes: um pai desesperado e um ex-presidiário que se unem para roubar ganhos ilegítimos de um político corrupto. Dirigido por Doug Liman ( No Limite do Amanhã , Matador de Aluguel ), Os Provocadores é uma nova comédia de ação

Estreia: 9 de agosto

5X Comédia

Estrelada por Fernanda Paes Leme, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Fabiana Karla, Rafa Uccman, Camilla de Lucas, Flávia Reis, Monique Alfradique, George Sauma, Majur, Pequena Lô e Narcisa, a 2ª temporada de 5x Comédia traz cinco histórias diferentes para rir alto.

Estreia: 9 de agosto

Ghostbusters – Apocalipse de Gelo (MAX)

A família Spengler retorna para a icônica estação de bombeiros em Nova York para se unir com os caça-fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma força do mal, os Ghostbusters originais e os novos precisam unir forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo

Estreia: 9 de agosto

Industry – 3ª temporada

Em sua 3ª temporada, a série britânica sobre o mercado de ações introduz o novo personagem vivido por Kit Harington, conhecido por seu papel em Game Of Thrones . Como Henry Muck, CEO de uma empresa de tecnologia verde, Harington promete bagunçar o cenário de investimentos.

Estreia: 11 de agosto

