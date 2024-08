Redação GPS Nota Legal paga, este mês, mais de R$ 35 milhões a 149 mil contribuintes

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai pagar R$ 35,5 milhões a 149.633 contribuintes do programa Nota Legal. O valor é o maior já registrado em todos os períodos de indicação para depósito. Em 2024, a Secretaria de Economia do DF (Seec) registrou um aumento de 65% de beneficiários em relação ao ano anterior, sendo que das 149.633 pessoas que indicaram, 63.856 fizeram a indicação para depósito pela primeira vez.

Terão direito a receber os créditos os contribuintes registrados no Nota Legal que optaram por recebê-los em dinheiro e fizeram a indicação da conta bancária no período entre os dias 1º e 30 de junho. Quem for correntista do BRB receberá no mesmo dia em que o valor for creditado, enquanto os correntistas de outras instituições financeiras recebem até um dia após o depósito.

O pagamento será comunicado pela Seec via e-mail, mas é recomendável que os participantes confiram o extrato de suas contas para confirmar. Dos R$ 35,5 milhões indicados pelos contribuintes via Nota Legal, R$ 32.332.166,09 serão depositados em 126.868 contas correntes (90,59% do total) e R$ 3.356.598,26 em 23.886 contas de poupança (9,41%).

