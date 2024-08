Redação GPS Não há indício de sobrevivente após queda de avião, diz Prefeitura de Vinhedo

A Prefeitura de Vinhedo, no interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira (9) que não há sobreviventes entre as 62 pessoas a bordo do avião da VoePass que caiu em uma área residencial da cidade. A aeronave, um turboélice modelo ATR-72 com capacidade para 73 passageiros, transportava 58 passageiros e quatro tripulantes.

O voo, que decolou de Cascavel, no Paraná, às 11h58, tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mas a tragédia ocorreu pouco antes do pouso previsto, por razões ainda desconhecidas. A aeronave caiu na Rua João Edueta, nº 2500, dentro de um condomínio em Vinhedo, a poucos quilômetros de seu destino final.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram rapidamente deslocadas para o local do acidente, onde as equipes de emergência iniciaram as operações de resgate. A área foi isolada para facilitar o trabalho de apuração e socorro. Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas, e as famílias das vítimas aguardam por mais informações.

Em comunicado oficial, a VoePass, antiga Passaredo, lamentou o ocorrido e informou que a aeronave envolvida no acidente era um turboélice ATR-72, que cumpria a rota entre Cascavel e Guarulhos. A empresa afirmou que ainda não tem detalhes sobre as circunstâncias da queda e que está colaborando com as investigações.

O impacto da tragédia repercutiu em todo o País, e durante uma cerimônia oficial em Itajaí, Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente.

“Queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo”, declarou Lula.

As autoridades ainda estão no local e as investigações seguem em andamento para determinar as causas do acidente.

