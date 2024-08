Redação GPS Lula decreta luto oficial de três dias por vítimas de acidente aéreo em Vinhedo (SP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias em todo o País em homenagem às vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, interior de São Paulo. A medida foi formalizada em publicação no Diário Oficial da União.

“É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados a partir da publicação deste decreto, em sinal de pesar pelas vítimas do desastre aéreo, voo 2283, rota Cascavel/Guarulhos, ocorrido no dia 9 de agosto de 2024”, afirma o texto do decreto.

Logo após ser informado sobre o acidente, Lula expressou sua solidariedade às vítimas e seus familiares durante um evento em Itajaí, Santa Catarina. O presidente pediu aos presentes que se levantassem para um minuto de silêncio em respeito aos mortos no desastre.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 57 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse Lula.

O acidente, que ocorreu por volta das 13h30, envolveu uma aeronave turboélice modelo ATR da Voepass Linhas Aéreas . O voo 2283 havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A queda aconteceu em Vinhedo, município vizinho de Campinas, resultando na morte de todos os 61 ocupantes do avião, segundo a companhia aérea.

A Voepass divulgou à imprensa a lista dos passageiros e tripulantes a bordo e informou que está prestando assistência às famílias das vítimas através de uma linha direta, disponível pelo número 0800 941971.

