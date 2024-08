Redação GPS Jornalista relatou calor extremo em avião da VoePass um dia antes da queda. Veja vítimas

A jornalista Daniela Arbex utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (9), para compartilhar um relato sobre sua recente experiência a bordo de um avião da VoePass, o mesmo modelo que horas depois caiu em Vinhedo , São Paulo, resultando na morte de 61 pessoas.

Daniela, que estava em um voo da companhia na quinta-feira (8), partindo de Ribeirão Preto com destino a Guarulhos, publicou um vídeo mostrando passageiros visivelmente afetados pelo calor extremo dentro da aeronave.

No vídeo, vários passageiros aparecem se abanando e expressando desconforto devido à falta de ar condicionado. Em seu depoimento, a jornalista descreveu a situação como “terrível”, mencionando que um passageiro chegou a tirar a camisa e outro, sentado próximo a ela, reclamava de intensa dor de cabeça.

“Por incrível que pareça, ontem eu voei pela terceira vez em um avião da VoePass. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível”, relatou Daniela, expressando sua indignação com a repetição do problema. Ela mencionou que, ao serem questionados sobre a falha, os comissários de bordo informaram que “o ar não funcionava em solo, só no ar”, o que, segundo ela, não ocorreu.

Daniela também contou que, em uma ocasião anterior, preferiu não embarcar em um voo da mesma companhia, devido às preocupações com a segurança após experiências negativas similares.

“Lamento profundamente pelas vidas perdidas hoje e percebo que corremos um risco real. Acabei de saber que o avião que caiu é o mesmo em que estava ontem, meu Deus. Estou profundamente impactada por essa tragédia”, desabafou a jornalista.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Arbex | Jornalista (@daniela.arbex)

No final da tarde desta sexta-feira (9), a VoePass divulgou a lista oficial dos 57 passageiros e quatro tripulantes que estavam a bordo do voo 2283, que caiu em Vinhedo, São Paulo, deixando 61 vítimas fatais. A tripulação, formada por quatro profissionais, são:

DEBORA SOPER AVILA – 28 ANOS

RUBIA SILVA DE LIMA – 41 ANOS

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA – 61 ANOS

DANILO SANTOS ROMANO – 35 ANOS

Veja a lista das vítimas:

LIsta-Final-Basica

