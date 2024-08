Redação GPS Escritório CJL celebra 3 anos em evento exclusivo em Brasília

Na última sexta-feira (2), a CJL e Carvalho e Freire Advogados comemorou seus três anos de atuação com um evento exclusivo realizado no Aragon, no Pontão. A celebração reuniu 50 pessoas, incluindo funcionários, amigos e clientes, para celebrar a trajetória da empresa que, em um curto período, se consolidou como uma referência no mercado de soluções tributárias e fiscais.

A CJL se destacou por ser uma firma de contadores e advogados, essencial para a segurança e o planejamento estratégico das empresas. Idealizada por Gilberto Carvalho e Freire, a CJL é reconhecida por reduzir as preocupações dos seus clientes com questões tributárias.

O evento foi uma celebração da visão da CJL, que se firmou como um parceiro estratégico dos seus clientes, começando no planejamento e se estendendo a cada etapa do processo.

