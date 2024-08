Henrique Neri É ouro! Brasil vence o Canadá no vôlei de praia por 2 a 1

O Brasil conquistou por meio do vôlei de praia, a terceira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris , colocando o Brasil na 17ª colocação no quadro de medalhas. A dupla brasileira composta por Ana Patrícia e Duda fez um jogo com as seguintes parciais: 26 a 24 para o Brasil, 21 a 12 para o Canadá e 15 a 10 para o Brasil.

A dupla brasileira encerrou o ano passado como líder do ranking mundial. No mesmo ano, levaram ouro nos Jogos Pan-Americanos, além da prata no Mundial e o bronze nas finais do circuito. As canadenses estão em quarto lugar no ranking.

No primeiro set, o Brasil fez quatro pontos seguidos para correr atrás do prejuízo, empatando o jogo 18 a 18, e conquistou o primeiro set com uma virada, o finalizando 26 a 24.

No terceiro, o decisivo, as brasileiras começaram com uma vantagem de 8 a 4. Brandie levou uma advertência por ter instigado a Ana Patrícia. O Brasil se manteve na dianteira até até o fim do jogo, finalizando com o placar de 15 a 10.

